МИД России пригрозил НАТО полным спектром ответных мер

Политика Североатлантического альянса базируется на агрессивном военном планировании — Россия вынуждена учитывать это при выстраивании собственной оборонной политики. Об этом заявил во вторник, 22 апреля, заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

Как подчеркнул дипломат в интервью ТАСС, президент России Владимир Путин уже заявлял, что Москва не станет ввязываться в гонку вооружений, однако мы будем использовать все имеющиеся у нас средства, которые "достаточно обширны для того, чтобы обеспечить обороноспособность".

Грушко также указал на наблюдаемый в НАТО тренд на создание квазисоюзов, в рамках которых государства объединяют военные ресурсы ради повышения боевой эффективности. Москва рассматривает это как направленные против нее действия, продиктованные русофобскими мотивами.

В подобных условиях Россия готова задействовать весь арсенал возможностей для укрепления своей обороны, включая создание новых военных округов и танкового корпуса, заявил замминистра.

Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что на каждую западную ракету противник получит десять ракет в ответ, поскольку в нашей стране выпускается в 10 раз больше ракетных систем, нежели во всех странах НАТО, вместе взятых. В 2025 году это производство будет увеличено еще на 25-30%.

Между тем Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания объединяют военные ресурсы из-за стремления противостоять "российской угрозе". Норвежский министр финансов Йенс Столтенберг, прежде занимавший пост генсека НАТО, подчеркнул, что это произошло впервые со времен Кальмарской унии 1400-х годов.