Наталья Сергунина: В Москве начался региональный этап премии #Мывместе

Столичные волонтеры, предприниматели, представители госструктур и некоммерческих организаций представят свои социально значимые проекты на региональном этапе Международной премии #Мывместе.

В этом году предусмотрено 11 номинаций. Анкеты будут оценивать не только эксперты, но и искусственный интеллект, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

В рамках юбилейного, пятого, сезона появятся четыре новые номинации: "Герои нашего времени", "Поколение добра", "Устойчивое развитие", "Вместе сильнее". Лучшие проекты представят Москву на национальном уровне.

Отметим, что из разных регионов России, а также из-за рубежа поступают заявки на участие в юбилейной пятой международной премии #Мывместе. Главная цель акции - признание и поддержка различных общественных инициатив, которые помогут людям и сделают их жизнь легче и лучше. Победившие социальные программы получают грантовую поддержку.