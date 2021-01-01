Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался в ответ на заявление двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека о том, что политик якобы угрожал ему убийством.

После того, как Гашек пожаловался на Медведева в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея, Медведев заявил, что пожилой спортсмен "страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования".

Помощник Медведева Олег Осипов рассказал ТАСС, что политик советует Гашеку "аккуратнее переходить дорогу, и не пить пива в непроверенных местах, и регулярно навещать психиатра".

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что "в нашем институте имени Сербского есть такие специалисты", которые могли бы быть полезными западным политикам. Спикер Госдумы предлагал подлечить у российских специалистов Джо Байдена, который в то время занимал пост президента США.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что сомневается в психическом здоровье предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Дипломат припомнил слова Зеленского — тот в 2021 году заявлял, что "по ту сторону линии соприкосновения" в Донбассе "есть люди, а есть "особи".