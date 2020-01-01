Освобожденный из колонии Михаил Ефремов боится выходить из дома

Михаил Ефремов 9 апреля вернулся в Москву. Больше четырех лет актер провел в белгородской колонии. Артист не спешит наслаждаться свободой и не выходит из квартиры без серьезной необходимости.

Как рассказал правозащитник Иван Мельников, добровольное затворничество Михаила Олеговича — частое явление для бывших заключенных. У актера оно усугубляется излишним вниманием журналистов. Ефремов даже отказался от прогулок по району, чтобы лишний раз не провоцировать СМИ.

"Многие после освобождения закрываются в себе и сидят постоянно дома. Это достаточно регулярная практика. Пока в случае с Ефремовым прошло совсем мало времени. Тем более актер боится, что он сейчас выйдет, а вокруг него сразу появится огромное количество репортеров. Я думаю, он из-за этого тоже переживает", — отметил Мельников в беседе с "АиФ".

Напомним, Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в 2020 году. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и на своем внедорожник протаранил автомобиль курьера. Мужчина погиб на месте. Актер был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.