Россия и Оман заключили более 10 соглашений

Владимир Путин принял сегодня в Кремле султана Омана. Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с государственным визитом. Переговоры проходили сначала в узком, а затем в расширенном составе - вместе с султаном в Москву приехала представительная делегация из нескольких десятков человек.

По итогам переговоров были подписаны более 10 соглашений в сферах экономики, транспорта, телекоммуникаций, науки и образования. Приветствуя гостя, Владимир Путин напомнил, что в этом году Россия и Оман будут отмечать 40-летие установления между двумя странами дипломатических отношений.