Путин обратился к участникам и гостям Московского международного кинофестиваля

Владимир Путин обратился к участникам и гостям 47-го Московского международного кинофестиваля. В его рамках дан старт работе Евразийской академии кинематографических искусств.

Как отметил президент, запланирована большая образовательная программа, которая позволит молодым деятелям кино лучше узнать и понять друг друга.

"Знаю, что идея создания такой академии вызвала у профессионального сообщества большой интерес. Знаю, своё участие в её работе подтвердили многие мэтры российского и мирового кинематографа. И уверен, их число будет только расти", - отметил Путин.