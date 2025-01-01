У Агаты Муцениеце заподозрили беременность

На днях Агата Муцениеце сообщила, что 19 и 20 апреля выступит в рамках кабаре-шоу "Абсолютно другая нага" в последний раз в 2025 году. Тогда в Сети пользователи заподозрили, что актрисе пришлось оставить работу из-за сына Тимофея, которого якобы дразнят в школе из-за провокационных видео его матери, которые находятся в свободном доступе в Интернете.

Однако теперь ходят слухи, будто артистка ушла из успешного шоу не из-за сына, с которым хочет наладить отношения, а из-за беременности. Поводом для слухов стало свежее видео Агаты Муцениеце. Особо наблюдательные поклонники разглядели у стройной артистки округлившийся живот, отмечает "Звездач".

Если Агата Муцениеце действительно ждет ребенка, то он станет для нее третьим. Напомним, что от актера Павла Прилучного, кроме сына Тимофея, актриса воспитывает дочь Мию.

Сейчас артистка счастлива в отношениях с известным музыкантом, аккордеонистом-виртуозом Петром Дрангой. Отношения у артистов настолько серьезные, что Петр уже познакомил Агату с родственниками, а она его - с дочкой. Дранга и Муцениеце много времени проводят вместе, часто мелькают на разных мероприятиях.