Футбольная ассоциация Центральной Азии (CAFA) обсуждала с Российским футбольным союзом (РФС) возможное участие сборной России в турнире Кубок наций CAFA. Эту информацию во вторник, 22 апреля, подтвердили в пресс-службе азиатской организации.

Как уточнил в комментарии ТАСС представитель CAFA, речь идет об устном обсуждении такой возможности, однако о достижении какой-либо договоренности по участию российской футбольной сборной в турнире не сообщается.

Турнир планируют провести с 26 августа по 9 сентября. В нем будут участвовать все сборные, входящие в CAFA, а также две национальные сборные не из этой ассоциации.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин уклонился от ответа на вопрос о том, почему организация демонстрирует разный подход в вопросе санкций против России и Израиля. Российскую сборную отстранили от матчей под эгидой УЕФА, израильскую — нет.

При этом недружественные страны стремятся дискредитировать Россию в спорте. Служба внешней разведки предупреждала, что американские власти планировали очередной этап кампании по изоляции России в мировом спортивном движении, подготовив публикации о якобы выявлении допинга у наших спортсменов.