Родители вывозят детей с Украины из-за страха перед мобилизацией

Детей младше 18 лет родители вывозят с Украины из-за страха перед мобилизацией. Как заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, страна теряет целое поколение. Власти должны дать гарантии того, что этих детей не заберут на фронт, сказала нардеп.

Ранее стало известно, что в парламенте разрабатывается законопроект о постановке на воинский учет граждан Украины с раннего подросткового возраста – с 14 лет. Военкоматы смогут работать напрямую с классными руководителями для получения всей информации о школьниках.

Отмечается, что, если раньше это касалось только родителей мальчиков, то теперь забеспокоились и родители дочерей. Тенденция усилилась из-за появления публикаций о возможной мобилизации женщин. Мобилизацию женщин допустил бывший главком ВСУ, ныне посол в Великобритании Валерий Залужный, а также тему поднимали некоторые депутаты Верховной рады, передает ТАСС.