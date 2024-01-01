Майнинг криптовалют могут запретить в Пензенской области и части Хакасии и Карелии

Запрет майнинга криптовалют на законодательном уровне могут ввести на севере Карелии, в Пензенской области и в части Хакасии. Об этом во вторник, 22 апреля, рассказали в пресс-службе Министерства энергетики России.

С обращениями о запрете майнинга в адрес федеральных властей выступило руководство этих субъектов Федерации. При этом окончательных решений по этому вопросу пока не принимали.

В Минэнерго также затруднились с ответом на вопрос о том, идет ли речь о полном запрете либо временном, только на срок отопительного сезона и повышенной потребности в энергетических мощностях, сообщает ТАСС.

В декабре 2024 года кабмин ввел запрет на майнинг криптовалют в десяти российских регионах до 15 марта 2031 года из-за угрозы того, что бесконтрольное потребление электричества майнерами может привести к дефициту энергомощности в отдельных субъектах Российской Федерации.

При этом министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, говоря о легализации майнинга крипты, подчеркивал, что "все склонны к пониманию того, что это тенденция времени, и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться".