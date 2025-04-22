Вице-мэр Ракова: Почти 25 тысяч столичных девятиклассников выбрали сдачу двух ОГЭ вместо четырёх

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости рассказала о расширении списка специальностей в московских колледжах.

По ее словам, на текущий момент порядка 25 тысяч девятиклассников выбрали два экзамена вместо четырех. Успешно сданных ОГЭ по этим предметам будет достаточно для поступления в колледж.

"Мы видим, что это абсолютно разные дети, почти треть из них — это школьники с очень высокими образовательными результатами, которые могли бы продолжить обучение в 10 классе. Но при этом они осознанно отдают предпочтение колледжам и практическому образованию", - рассказала Ракова.

Она отметила, что необходимо создать максимально благоприятные возможности для получения качественного образования.

"Это и предпрофессиональные классы с ориентацией на вуз, и качественное среднее профессиональное образование для ребят, которые чувствуют себя увереннее в области практических знаний. А дальше уже сам ребенок и его родители решают, какой образовательный трек выбрать", - сказала Анастасия Ракова.

Ранее стало известно, что каждый столичный девятиклассник гарантировано получит бесплатное место в колледже. Для этого в городе на 10 тысяч увеличено количество бюджетных мест. Специалисты со средним профессиональным образованием сейчас востребованы.