Германия взяла на себя обязанность переброски войск НАТО на восток

Берлин готовит план на случай военного конфликта. Бундесвер изучает возможность переброски войск НАТО на восток. Германия в стратегии национальной безопасности до 2030 года решила примерить роль логистического хаба Североатлантического альянса.

Как сообщает Handelsblatt, бундесвер ведет конфиденциальные переговоры с железнодорожным оператором Deutsche Bahn, гражданской авиакомпанией Lufthansa и оружейным концерном Rheinmetall. Также в рамках переговоров армейские чины намерены выяснить, готова ли Lufthansa взять на себя обучение военных летчиков.

Ранее в бундестаге призвали Германию быть готовой к неспособности США защитить ее в случае военного конфликта. При этом вооруженные силы страны по-прежнему в значительной степени полагаются на гражданских поставщиков услуг по логистической транспортировке военных грузов и оборудования.