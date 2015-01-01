"Уже не пахнет": что стало с квартирой Жанны Фриске спустя 10 лет после смерти певицы

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. В наследство родственникам певица оставила просторную квартиру в центре Москвы. Уже 10 лет апартаменты пустуют, семья артистки решила, что это жилье должно достаться сыну Жанны Платону.

Пока же мальчику не исполнилось 18 лет, и он живет с отцом Дмитрием Шепелевым, за квартирой присматривает Наталья, сестра певицы. В своем блоге Фриске-младшая показала, что стало с апартаментами спустя 10 лет после смерти хозяйки. Судя по кадрам, все осталось так, как было при жизни Жанны. На полках расставлены фотографии и книги Фриске, на туалетном столике любимые духи и расческа артистки, в гардеробе — ее наряды и туфли.

"Тут все как лежало, так и лежит. Я иногда все это перебираю. Нет, уже не пахнет, 10 лет все-таки прошло", — поделилась Наталья.

По словам сестры Фриске, семья подумывала о том, чтобы раздать вещи Жанны, но так и не смогла решиться на этот шаг. "Все лежит, рука не поднимается никому отдать", — призналась Наталья.

Напомним, Жанна Фриске похоронена на Николо-Архангельском кладбище. От того, что сейчас происходит на могиле певицы, у ее поклонников сжимается сердце.