Собянин: 1 июня в Москве начнется уникальный проект для детей к юбилею Победы

В честь 80-летия Победы в столичном регионе будет запущен уникальный проект для школьников. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в городе будут открыты детские военно-спортивные палаточные лагеря.

"Уникальный для столичной системы образования проект стартует 1 июня. Лагеря будут названы в честь выдающихся маршалов Советского Союза: "Жуков" расположится на территории полигона "Алабино", "Рокоссовский" – в парке "Патриот", "Василевский" – в Ногинском спасательном центре МЧС России", – сообщил Собянин.

По словам мэра, профильные смены за лето посетят более 4500 школьников.

"Дети пройдут тактическую, инженерную и огневую подготовку, узнают основы топографии, пожарно-спасательных работ и полевой медицины, научатся управлять БПЛА и ориентироваться на местности", – отметил Собянин.

Ранее Собянин рассказал о московском проекте "Образовательные вертикали". В нём участвуют десятки тысяч школьников.