Волочкова раскрыла правду об отмене "королевской" свадьбы дочери

Анастасия Волочкова ответила на слухи об отмене свадьбы ее дочери. Как бы не пыталась балерина потушить скандал вокруг торжества, новые сплетни появляются каждый день.

22 апреля СМИ раструбили новость: "Дочь Волочковой отменила свадьбу". Почему, в статье не говорилось. А теперь оказалось, что Ариадна и не думала отказываться от торжества.

"Сегодня мне сообщили, что появилась информация какая-то провокационная о том, что свадьба не состоится. Это провокация тех, кто из зависти не хочет, чтобы это изысканное событие произошло. Я даже знаю, кому это не выгодно", — высказалась экс-прима Большого театра.

Волочкова опубликовала на своей странице в соцсети видеообращение, в котором пристыдила завистников, распространяющих лживые сплетни. "Свадьба состоится 26 апреля в Особняке Мясникова в тронном золотом зале. Это волнительное и трепетное событие для меня как для мамы. Подготовка идет полным ходом", — подчеркнула артистка.