Западная идея обещала миру единообразие через экономическую интеграцию. Проповедовались одинаковые безвкусные, светские, универсальные ценности. А когда этот тезис оказался ложным, лидеры Запада взялись за то, чтобы сделать мир плоским любыми средствами, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как сказа Вэнс в своем выступлении во время визита в Индию, многие люди по всему миру и в США не хотят, чтобы их "сделали плоскими". Люди хотят гордиться тем, откуда они родом, своим образом жизни, своей работой, приводит слова вице-президента газета Indian Express.

Ранее представитель администрации США заявлял, что Вашингтон разочарован политикой европейских стран. В то время как граждане требуют разумной экономической и миграционной политики, ЕС предлагает им противоположное: спущенная сверху политика открытых границ отравляет демократическое доверие.