Зеленский предложил продлить режим прекращения огня

Киев предложил продлить режим прекращения огня после Пасхи. Как написал в соцсети X глава киевского режима Владимир Зеленский, его надо сделать всеобъемлющим.

Зеленский утверждает, что остается в силе и предложение о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре. По его словам, необходима "подлинная готовность России" участвовать в этом разговоре. Зеленский утверждает, что с украинской стороны не будет "тупиковых ситуаций".

С идеей "пасхального перемирия" выступил 19 апреля президент России. Владимир Путин приказал войскам прекратить огонь на 30 часов – до полуночи 21 апреля. Российская сторона перемирие соблюдала, в то время как ВСУ нарушили режим прекращения огня около 5 тысяч раз.