Губернатор Владимирской области сообщил о взрыве

В Киржачском районе Владимирской области произошел взрыв. Информацию о происшествии в Телеграм-канале подтвердил глава региона Александр Авдеев.

Все подробности инцидента станут известны позднее. Авдеев призвал работников СМИ воздержаться от распространения непроверенных данных.

"Призываю журналистов, блогеров, жителей в целях безопасности и соблюдения областного законодательства воздержаться от распространения каких-либо сведений о происшествии до поступления проверенных официальных данных. За нарушение действующих запретов предусмотрен штраф", - сказал он.