90-летняя Наталья Фатеева живет затворницей и прогнала вон родных детей

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева уже давно ни с кем не общается. Она живет в своей пятикомнатной квартире в Москве и даже родных детей выставила за порог.

Здоровье актрисы оставляет желать лучшего. В декабре, незадолго до 90-летия, Фатеева во время занятий физкультурой сломала ключицу. Ей требовалась длительная реабилитация, на помощь пришли родные — двое детей и внуки. Однако после реабилитации звезда советского кино попросила их больше не появляться на пороге ее дома.

Семья приняла такое поведение спокойно. Как рассказал сын артистки Владимир Басов, Наталье Николаевне хорошо одной, ей никогда не были нужны дети, поэтому его не удивляет подобное отношение.

Сейчас актриса живёт вместе с помощницей. Она не поддерживает отношений с семьей.

Не так давно звезда фильма "Три плюс два" перенесла две операции после выявленного у нее коксартроза. В ходе хирургического вмешательства Наталье Николаевне занесли инфекцию, это сильно подкосило Фатееву, сейчас звезда советского кино не может передвигаться без ходунков. Но актриса уверяет, что с ней все в порядке.

"Не стоит верить всяким слухам о моём плохом здоровье. У меня всё абсолютно нормально. Я живу полной жизнью, у меня нет свободного времени. Творческих планов тоже никаких нет. Какие в моём возрасте могут быть творческие планы?" — заявила она в беседе с "Абзацем".