Кремль не знаком с содержанием мирного плана Трампа

Содержание мирного плана президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию в Кремле неизвестно. Но даже если бы Вашингтон посвятил Москву в детали, никто бы не делал его содержание публичным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время, по словам представителя Кремля, работа с Соединенными Штатами по украинскому урегулированию продолжается. Работают все каналы контактов, но Москва не склонна загонять решение этого вопроса в какие-то жесткие временные рамки.

Ранее западные СМИ сообщили, что план Трампа может включать пункт о развертывании европейских войск на подконтрольных Киеву территориях. Также рассматривается вопрос о создании "совместной комиссии", куда войдут представители России, Украины и третьей страны, не входящей в НАТО, передает ТАСС.