Назван самый красивый человек в мире: и это не Анджелина Джоли

Журнал People назвал самого красивого человека в мире. По мнению американского таблоида, это голливудская актриса Деми Мур.

По случаю вручения столь высокого звания People побеседовал с 62-летней звездой "Субстанции". У актрисы спросили, что для нее является красотой.

"В некотором смысле, красота просто есть. Вы можете посмотреть на цветок и увидеть его красоту. Если мы говорим о людях, то человеческая красота — это естественность и позитив. Красота приходит из комфорта, нужно просто быть тем, кто ты есть", — поделилась Мур.

На вопрос, за что Деми больше всего благодарна, она ответила очень искренне. "Это моя семья, включая ее четвероногих членов. Я благодарна за моих детей и всех невероятных, любящих людей в моей жизни. Мне действительно очень повезло", — призналась звезда.

Отметим, что People ежегодно публикует выпуск, в котором называет самого красивого человека года. В разные годы журнал присваивал что звание Джулии Робертс, Мишель Пфайффер, Синди Кроуфорд, Джоди Фостер, Мелу Гибсону, Кортни Кокс, Тому Крузу, Леонардо ДиКаприо и другим знаменитостям.