Рубио объявил о кардинальной перестройке госдепартамента США

Президент США и его администрация приступают к всеобъемлющей реорганизации госдепартамента. С письменным заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио, подчеркнув, что реформа позволит ввести госдеп в XXI век.

По словам Рубио, разветвленная бюрократия создала систему, подчиненную радикальной политической идеологии. Тогда как ее задача - продвижение ключевых национальных интересов Америки.

Днем ранее госсекретарь в соцсети X опроверг материал The New York Times. Издание сообщило, что Белый дом подготовил приказ о радикальном сокращении американского госдепартамента. Новость Рубио назвал фейком. Газета писала, в частности, о планах закрытия посольств и консульств в нескольких африканских странах и новых критериях приема на работу в ведомство.