В комплексе ЦСКА прошел турнир по тэг-регби среди органов исполнительной власти правительства Москвы

20 апреля в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА прошел регулярный турнир по тэг-регби среди органов исполнительной власти правительства Москвы, организованный Департаментом спорта города Москвы.
В турнире приняли участие 16 команд столичных органов исполнительной власти. Призовые места распределились так: первое место команда комплекса региональной безопасности, информационной политики спорта; второе место команда комплекса градостроительной политики строительства; третье место - команда транспортного комплекса.