Бородина поставила жесткий ультиматум гостям на своей свадьбе: или принимаете это условие, или идете домой

Бывшая ведущая "Дома-2" в июне выходит замуж. Ксения Бородина намерена устроить пир на весь мир. И уже объявила гостям, что все будет по ее правилам, а кто не согласен, может не приходить.

Николай Сердюков сделал Бородиной красивое предложение во время экскурсии в Эрмитаж в декабре прошлого года. Влюбленные не стали тянуть со свадьбой и запланировали торжество на лето. Сейчас Ксения вся в заботах — она до мелочей продумывает, как пройдет вечеринка. Звезде "Дома-2" важно устроить такой праздник, который всем запомнится надолго.

Бородина объявляла, что на ее свадьбе будет жесткий дресс-код. Тех, кто не готов потратиться на одежду и выполнить просьбу невесты, Ксения просит остаться дома.

"Если кому-то не подходят ваши условия, то вы спокойно можете сказать, что люди могут не приходить на ваше мероприятие... Когда на свадьбе тетя Зина пришла в синем, баба Гала пришла в зеленом, а Раиса Захаровна пришла в красном, кто-то — в бежевом, кто-то — в горошек, кто-то — в полосочку, потом на фотографиях это все смотрится очень зашкварно, некрасиво, неэстетично", — заявила ведущая в своем блоге.

Более того, Бородина запрещает гостям кричать "Горько!". Ксения заявила, что эта свадебная традиция ей очень не нравится.

"Я ненавижу, когда на свадьбах кричат "Горько!". Мне это вообще не нравится. Зайдите в мой блог, так этого "горько" полно, поэтому на свадьбе обойдемся", — отметила звезда телешоу.