В Минобороны назвали причину взрыва во Владимирской области

Нарушение требований безопасности стало причиной чрезвычайного происшествия во Владимирской области. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что создана комиссия по выяснению обстоятельств ЧП на территории воинской части. Ее возглавил заместитель министра обороны России генерал-полковник Булыга.

22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Местные власти сообщают об эвакуации семи населенных пунктов, в районе введен режим ЧС.