Путин встретился с патриархом Кириллом и патриархом Сербским Порфирием

Во вторник Владимир Путин встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. Президент отметил вклад Сербской православной церкви в укрепление отношений между Россией и Сербией. В свою очередь, патриарх Порфирий подчеркнул, что сербы считают себя и русских единым народом.

"Знаю, что Сербская православная церковь вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами, которые традиционно поддерживают самые тёплые, самые близкие, самые доверительные союзнические отношения. Позвольте поздравить вас с праздником светлой Пасхи", - отметил Путин.