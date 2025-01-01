Мишустин обсудил развитие отечественного бизнеса

Вопросы инвестиций и развитие отечественного бизнеса - в центре внимания на профильной стратегической сессии, которую провёл глава кабмина Михаил Мишустин.

В приоритете правительства - снизить административные нагрузки для предприятий и сократить финансовые издержек предпринимателей. Так, установлены налоговые преференции, а для малого и среднего бизнеса, реализующего проекты в сфере обрабатывающих производств, с 2025 года введен единый пониженный тариф страховых взносов.

До конца года продлен упрощенный порядок перерегистрации компаний в специальных административных районах. Им теперь не нужно собирать большой пакет документов и справок. По состоянию на апрель уже около полутысячи организаций сменили зарубежную прописку на отечественную.

На прошлой неделе Мишустин рассказал о мерах социально-экономического развития новых регионов. Кабмин выделит 8 млрд рублей на капитальный ремонт подстанций и линий электропередачи.