Брендированная к 80-летию Победы "Ласточка" отправилась из Москвы в Минск

Сегодня из российской столицы в Минск отправилась скоростная "Ласточка", специально оформленная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это первый рейс проекта "От Москвы до Бреста дорогами Победы" к 9 мая.

Состав - 10 вагонов, и каждый посвящен разным этапам войны и героям, сражавшимся за Родину. Архивные документы и фотографии, воспоминания очевидцев рассказывают о подвиге защитников Брестской крепости, еще одна экспозиция посвящена железнодорожникам, у них была особая задача - бесперебойно отправлять эшелоны, технику и боеприпасы.

Ну а сегодня пассажиров провожали от Белорусского вокзала под звуки оркестра. Брендированные "Ласточки" будут курсировать весь юбилейный год.