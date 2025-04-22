Опубликована подаренная Путиным Трампу картина

Раскрыт секрет картины, подаренной президентом России Владимиром Путиным в марте 2025 года американскому коллеге Дональду Трампу. Изображение опубликовал американский телеканал CNN.

Российский лидер преподнес хозяину Белого дома его портрет кисти российского художника Никаса Сафронова. Дональд Трамп изображен на полотне во время покушения на него, совершенного во время предвыборной гонки в США.

Телеканал подчеркивает, что автор произведения не стал брать деньги за создание полотна, понимая его значимость. Отмечается, что такой подарок может сыграть свою роль в сближении Вашингтона и Москвы.