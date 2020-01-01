Раскрыты планы Меган Маркл на престол: хочет стать королевой

Меган Маркл в интервью Опре Уинфри в 2020 году заявила, что никогда не мечтала выйти замуж за принца. Но герцогиня Сассекская явно лукавила. Вскрылись данные, которые указывают на ложь в словах Меган.

Американская актриса и сын короля Великобритании обвенчались 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В качестве свадебного подарка бабушка жениха Елизавета II даровала молодым титулы герцога и герцогини Сассекских. Но новая роль Маркл пришлась не по душе. Меган не дали командовать слугами и все кому не лень поучали ее.

В итоге в марте 2020 года принц Гарри и его жена отказались от королевских обязанностей, а через время и вовсе покинули Британию, поселившись в США. Но, как утверждает королевский биограф Том Бауэр, свои амбиции Меган еще покажет.

В беседе с The Sun он рассказал, что с самого детства Маркл мечтала быть королевой. Однажды американка при всем классе объявила, что вырастет и будет править страной. Правда, тогда Меган грезила не о Британии. "Стану королевой Боливии", — обескуражила друзей однажды Маркл.

Южноамериканскую страну Меган выбрала не случайно. Уже тогда она понимала, что сможет многого добиться, имея влиятельного мужа.

"Она стремилась стать знаменитой. Подружившись в школе с сыном президента Боливии, Меган несколько дней хвасталась: "Я собираюсь стать королевой Боливии", — рассказал Бауэр.