Киевский режим не прекращает попыток ударить по российской территории, задействуя летательные беспилотники, однако система противовоздушной обороны России защищает регионы нашей страны. Об этом в среду, 23 апреля, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, в ночь на 23 апреля система ПВО предотвратила 11 атак украинских националистов на регионы России, совершенных с применением БПЛА.

При этом три аппарата сбиты над Тульской областью, по два — над Белгородской и Курской областями, по одному — над Брянской, Калужской и Орловской областями, а также над Крымом.

На этом фоне в Росавиации рассказали, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани и Ульяновска. Ведомство подчеркнуло, что эта мера предпринята ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что атаки беспилотников демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, тогда как ВСУ бьют по гражданским объектам и мирному населению.

Несмотря ни на что, Россия не собирается ни отступать, ни уступать в ходе спецоперации. Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что все россияне вносят вклад в будущую победу, добиваясь мира, который обеспечит нам спокойствие в исторической перспективе.