Российские Вооруженные силы продолжили наносить удары по тылам ВСУ. Как сообщают телеграмм-каналы, взрывы гремели ночью в Одессе и Харькове. Режим воздушной тревоги сейчас введен в шести областях Украины и Киеве.

Между тем наши войска в зоне спецоперации закрепляют достигнутый успех на некоторых участках фронта и метр за метром продвигаются вперед.

Минобороны публикует кадры из освобожденного накануне села Сухая Балка в ДНР. После того как населенный пункт полностью зачистили от противника, мотострелки "Южной" группировки подняли над одним из зданий российский триколор. Таким образом, наши войска фактически преодолели вторую линию обороны ВСУ на константиновском направлении.

В Запорожской области расчеты беспилотников группировки "Днепр" уничтожили иностранную гаубицу М-777, из которой неонацисты обстреливали мирных жителей. Орудие в 35 километрах от берега обнаружили с помощью разведывательного дрона "Zala". Затем за работу взялся "Ланцет". Барражирующий боеприпас поразил замаскированную в лесополосе пушку.

Штурмовики Су-25 нанесли мощный удар по бронированной технике и живой силе киевских боевиков в зоне ответственности группировки "Юг". Полеты "Грачи" выполняли парами на малых высотах. После пуска ракет - маневр уклонения и отстрел тепловых ловушек, чтобы дезориентировать вражеские средства ПВО. Все цели успешно поражены. После возращения на аэродром самолеты тут же начали готовить к новому боевому вылету.

Наши подразделения продолжают теснить врага и в курском приграничье. В ходе активного наступления танки Т-80 группировки "Север" поддерживают штурмовые отряды. Экипажи помогают им закрепиться на занятых рубежах, срывают ротацию личного состава ВСУ, громят опорники и бронетехнику, в том числе западного производства. В этот раз Т-80 ликвидировал замаскированные позиции врага. Огонь корректировали беспилотники.