Названы имена новых героев спецоперации

Минобороны России представило новых героев СВО.

Рядовой Александр Ковалев, оператор беспилотника, пришел на выручку штурмовой группе, которая попала в засаду. Оперативно определив координаты вражеских пулеметных расчетов, Александр уничтожил их при помощи ударных дронов. И наши передовые отряды смогли выбить радикалов с занимаемых рубежей.

Гвардии младший сержант Владислав Кастрицкий с подчиненными, обойдя позиции ВСУ с фланга, атаковали опорник противника. Владислав одним из первых ворвался в окопы и прицельным огнем уничтожил нескольких боевиков. Застигнутый врасплох неприятель понес большие потери и отступил.