Молдавия отказалась от Дня Победы

Власти Молдавии утратили остатки здравомыслия, заявил лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Он прокомментировал итоги заседания в мэрии Кишинева: власти решили отмечать 9 мая вместо Дня Победы День Европы.

Как написал Петрович в Telegram, представитель госканцелярии заявил, что 9 мая на главной площади страны будет отмечаться только один "идеологически правильный" праздник - День Европы. Ни о каком Дне Победы речи быть не может.

Власти Молдавии решили, что на главной площади Кишенева будет открыт "европейский городок". В его работе примут участие президент Молдавии Майя Санду, члены правительства республики и около 20 посольств стран Европы. А желающим отмечать День Победы предложили провести свой праздник в любом другом месте.