Вашингтон решил предложить Украине признать Крым российским

Вашингтон намерен предложить украинским и европейским официальным лицам на встрече в среду в Лондоне признать "аннексию" Крыма Россией. Также в плане заморозка линии фронта в рамках мирного соглашения, пишет The Washington Post.

По данным источников издания, предложения США, представленные Украине в Париже на прошлой неделе, включают в себя официальное признание Вашингтоном Крыма российской территорией. В конечном счете, предлагается отмена санкций против России в соответствии с будущим соглашением. В обмен на это Москва прекратила бы военные действия на Украине.

Газета отмечает, что российские вооруженные силы набирают обороты на поле боя и имеют значительное преимущество в численности войск и вооружении. Давление на Киев усиливают и переговорщики. Ожидается, что французские, британские и немецкие представители будут настаивать на том, чтобы любая сделка включала гарантии безопасности и программы послевоенного восстановления – с возможностью частичной оплаты замороженными российскими активами.

Владимир Зеленский уже отреагировал на публикацию. Глава киевского режима заявил, что подобные предложения неприемлемы – это, по словам Зеленского, против украинской конституции.