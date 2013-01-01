"Чувствовал себя грязью на ее туфлях": раскрыты детали развода Меган Маркл

Принц Гарри был не единственным, с кем Меган Маркл пыталась построить семью. Первый муж американской актрисы очень тяжело пережил развод.

До знакомства с сыном британского короля Маркл была замужем за продюсером Тревором Энгелсоном. Они прожили в браке пару лет, а потом карьера Меган пошла в гору, и актриса стала задирать нос даже перед супругом.

Окончательно брак рухнул, когда Маркл уехала в Торонто на съемки сериала "Форс-мажоры", а Тревор остался жить в Лос-Анджелесе. Актриса не пыталась сохранить семью, для нее важнее всего было прославиться и заработать миллионы долларов.

Тревор жаловался, что страдал от сложного характера своей супруги. Якобы Маркл могла вытворить такое, что Энгелсон чувствовал себя "грязью на ее туфлях". Меган могла невзначай унизить мужа при посторонних и даже не обратить на это внимание. За два года продюсер настрадался со своенравной актрисой.

Супруги подали на развод в августе 2013 года, тогда Меган написала в своем заявлении, что у нее с мужем возникли "непримиримые разногласия". По словам королевского биографа Эндрю Мортона, Маркл напоследок больно уколола бывшего возлюбленного, отправив свое бриллиантовое обручальное кольцо обратно ему по почте.

Бывшая подруга актрисы Нина Придди в тот момент общалась с Тревором, пыталась его утешить. "Ему было больно. То, что она сделала, точно вырвало у Тревора землю из-под ног", — рассказала Придди.

Пока мужчина страдал, Меган пошла дальше. Через три года после развода она познакомилась с принцем Гарри, за которого вышла замуж в 2018 году. Сейчас Маркл счастлива в браке и о первом своем замужестве стерла все воспоминания, пишет The Sun.