Спасающая Тиграна Кеосаяна Симоньян: "Надеюсь, Господь даст утешение. Помните, мы все встретимся там"

В январе актер и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть. Он долгое время был в коме, но в последние дни стал глазами реагировать на происходящее вокруг, и даже пытается сжать руку.

Главред RT Маргарита Симоньян борется за жизнь мужа. Она делает все, чтобы спасти любимого человека. Журналистка каждый день рядом с супругом. Тысячи пользователей Сети поддерживают Симоньян, народ молится, чтобы Кеосаян выкарабкался. Главред RT ответила всем, кто переживает за ее мужа.

"Спасибо за ваши добрые слова. Надеюсь, Господь даст утешение. Помните, что мы все встретимся там", — написала Маргарита в личном блоге.

Ранее Симоньян рассказала, что Кеосаян сжимает пальцы и морганием отвечает на слова. "Ему говоришь: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает", — делилась журналистка.

Напомним, о том, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому его жена сообщила 8 января этого года. Врачи не дают прогнозов, потому что, как выразилась Симоньян, "это всё уже находится за пределами медицины".