Белый дом подтвердил планы поездки Уиткоффа в Москву

Белый дом подтвердил появившиеся ранее в западных СМИ сообщения о скором визите в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Как заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Уиткофф продолжит разговор с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе.

В Кремле также не стали отрицать возможности визита американского переговорщика. Как заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, спецпосланник президента США планирует на этой неделе приехать в Москву, его ждут, передает "Коммерсант".

Уиткофф приезжал в Россию 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. Последний визит был в Санкт-Петербург, переговоры с Владимиром Путиным проходили в здании Президентской библиотеки. Обсуждалось урегулирование конфликта на Украине, в том числе территориальные вопросы.