Политолог Ищенко: России выгодны переговоры по Украине, пусть и безрезультатные

Стало ли пасхальное перемирие, объявленное Москвой в минувшие выходные, шагом в поиске путей мирного разрешения украинского конфликта? Как скоро могут принести результаты переговоры, инициированные Соединенными Штатами?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил обозреватель международной медиа-группы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Ведя некий переговорный процесс, Россия заранее знает, что Украина к миру не готова никак и сама постоянно об этом говорит. Что США будут вести переговоры о перемирии, но их позиция кардинально меняться не будет, а эта позиция кардинально отличается от нашей. И что в данном случае наша задача как можно дольше вести сами переговоры, так как этот процесс играет в нашу пользу. Переговоры выгодны и Москве, и Вашингтону", - отметил эксперт.

Полный комментарий Ростислава Ищенко смотрите в видео.