Зеленский пожаловался на отсутствие новой военной помощи от США

Киев сейчас получает остатки военной помощи из пакета, одобренного Конгрессом год назад. Вопрос о новой помощи Украина не имела возможности обсудить с США, никаких договоренностей нет, заявил Владимир Зеленский.

Глава киевского режима вновь заговорил о желании Киева купить системы ПВО Patriot. По словам Зеленского, это может быть частью нового пакета помощи, однако все зависит от договоренностей. Он пожаловался, что ответа от США относительно закупки Киевом таких систем не поступало.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты после трех лет поддержки Украины на "миллиарды долларов" достигли точки, когда нужно сфокусироваться на других задачах. В свою очередь, президент США Дональд Трамп не стал уточнять, намерен ли он прекратить военную помощь Украине, если переговоры закончатся неудачно, передает ТАСС.