Долина рассказала о серьезном скандале с Аллой Пугачевой

Лариса Долина призналась, что никогда не ладила с Аллой Пугачевой. Конфликт между артистками произошел много лет назад.

Оказывается, Примадонна положила глаз на песню "Погода в доме", но композитор Руслан Горобец отдал хит Долиной. Разразился скандал. "Она предъявила ему претензии, почему он не для нее написал эту песню. И он сказал ей — я имею право делать и писать для кого я хочу", — пересказала давний разговор Долина.

Горобец был музыкальным руководителем группы "Рецитал", аккомпанировавшей Пугачевой, но когда создал "Погоду в доме", с Аллой Борисовной он уже не работал. Однако это ничего не значило для Пугачевой, с тех пор Примадонна начала испытывать к Долиной неприязнь.

Лариса Александровна подчеркнула, что всегда относилась к Алле Борисовне с уважением, но в беседе с телеканалом RTVI отметила, что считает, что сейчас неподходящее время для обсуждения этой темы.