Дом Надежды Кадышевой разрушается: забор упал, окна покосились

Народная артистка России Надежда Кадышева выросла в селе Старый Маклауш. На улице Юбилейной до сих пор стоит ее дом, вот только за годы без хозяев он практически полностью разрушился.

65-летняя певица переживает новую волну популярности, поговаривают, что она повысила свой гонорар за концерты до пяти миллионов рублей. При этом о своей родине исполнительница хита "Веночек" не вспоминает. Дом Кадышевой зарос травой и молодыми деревьями, забор завалился, окна покосились. Видно, что никто давно не наведывался в это место.

"Еще 10 лет велись разговоры о том, чтобы сделать здесь дом-музей знаменитой артистки, но эта идея так и не была воплощена в жизнь", — пишет "КП Самара".

В селе из родственников певицы остался только ее троюродный брат Владимир. Кадышева несколько лет назад навещала его, тогда, скорей всего, артистка в последний раз и видела дом своего детства.