Владимир Зеленский подтвердил факт взрыва на заводе "Мотор Сич" на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По словам украинского лидера, в здание прилетела ракета.

Ранее координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал об ударе по заводу в Запорожье. По его словам, ВС России поразили цех сборки беспилотных летательных аппаратов.

По словам Зеленского, если завтра ему дадут в Запорожье Patriot, которые будут защищать "Мотор Сич", то на завод могут зайти и американские инвесторы, передает ТАСС. Глава киевского режима постоянно сетует на недостаток западных средств ПВО.