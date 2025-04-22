Стендап-комики Комиссаренко и Романов лишились российского гражданства

Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишились российского гражданства по инициативе Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства.

В августе прошлого года Комиссаренко обвинили в клевете и оскорблениях президента Белоруссии Александра Лукашенко. Комику было предъявлено обвинение по двум статьям.

Между тем в Госдуме потребовали отобрать у французского актера Жерара Депардье российский паспорт. Артист высказался о "русской натуре" в двусмысленном ключе.