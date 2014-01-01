Axios: США сделали Украине "последнее предложение" в виде одностраничного документа

США сделали Украине "последнее предложение" в виде одностраничного документа. Об этом в среду, 23 апреля, пишет Axios.

Сегодня в Лондоне пройдут переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине между делегациями Украины, США, Британии и ЕС. Если Киев не одобрит план, Вашингтон грозит выйти из переговоров.

Согласно документу, Украина должна признать новые регионы и Крым российскими. Помимо этого, Москва получит гарантии отказа присоединения Киева к НАТО, а также снятие санкций, введённых в 2014 году.