Крупный лесной пожар бушует в американском штате Нью-Джерси. Огнем охвачено до полутора тысяч гектаров.

Под угрозой населенные пункты в округе Оушен. Эвакуированы три тысячи жителей. Более 20 тысяч остались без электричества. Клубы дыма поднимаются на несколько километров, осложняя работу пожарной авиации. Быстрому распространению огня способствуют засуха и сильный ветер с порывами до сорока километров в час. Причина возгорания пока неизвестна.

А на север Мексики обрушилась мощная песчаная буря, которая пришла со стороны США. Основной удар стихии принял на себя крупнейший штат Чиуауа. Гигантские волны песка и пыли накрыли десять муниципалитетов. Из-за плохой видимости перекрыты дороги, остановлена работа аэропорта. Населению рекомендуют не выходить на улицу, не открывать окна и двери, носить маски и пить больше воды.