Трамп оптимистично смотрит на достижение соглашения с Китаем

Торговая война между США и Китаем подходит к концу. Такое заявление сделал Дональд Трамп на встрече с журналистами в Овальном кабинете.

По словам американского президента, он оптимистично смотрит на достижение соглашения с Пекином. Которому, по мнению Трампа, придется пойти на сделку ради самой возможности торговать со Штатами. После этого повышенные пошлины на китайские товары будут значительно снижены, но все же не упразднены.

В настоящее время они составляют 145 процентов. КНР, в свою очередь, повысила тарифы на американский импорт до 125 процентов. И официальных комментариев из Пекина насчет скорой сделки с Вашингтоном пока нет.