Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Овны

Следите за финансами, это ваше уязвимое место сегодня. Могут не работать онлайн-переводы, банки, терминалы – будьте готовы перенести операции на потом.

Тельцы

Солнце в вашем знаке сегодня попадает под тяжелую руку Плутона. Присмотритесь, что происходит. В ближайшие годы это будет повторяться каждую весну.

Близнецы

У представителей этого знака могут всплыть старые обиды или острая неуверенность в себе. Что делать? Проявите деликатность и сделайте для себя что-то приятное.

Раки

Вас может удивить сообщение или звонок, неприятный тон общения. Это Плутон пробуждает старые связи и темы власти в дружбе - будьте выше этого.

Львы

На работе у вас может появиться тот, кто всегда лучше знает, как делать. Если вы не умеете ставить таких людей на место – потренируйтесь сегодня.

Девы

Учеба или дальние поездки сегодня под вопросом. Что-то может измениться или оказаться на грани срыва - выдохните и приготовьтесь просто переждать.

Весы

Вопросы доверия в близких отношениях выйдут на первый план. Могут всплыть ваши страхи или секреты, ревность. Это нормально, и вы со всем справитесь.

Скорпионы

Плутон - ваша главная планета, и в этом месяце у него непростые времена. Проанализируйте, как это сказывается на вас. Не исключено, что тучи пролетят мимо.

Стрельцы

Вопросы здоровья и самочувствия потребуют внимания. Плутон напоминает: сила - в умении останавливаться, а не наоборот. Вы не обязаны все делать сами.

Козероги

Вам может показаться, что вы недостаточно хорошо справляетесь с текущими делами. Напишите пять пунктов, за что вы можете себя похвалить по итогам дня. Не скромничайте!

Водолеи

Если в вашем доме сегодня звучат разговоры на повышенных тонах, знайте - это борьба за влияние. Устройте какую-нибудь активность, чтобы всех объединить.

Рыбы

День может принести неприятные разговоры. Это Плутон учит вас отстаивать свои права, так что не давайте спуску обидчикам - разумеется, в вежливой форме.