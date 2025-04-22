Рубио отказался ехать в Лондон на переговоры по Украине после слов Зеленского

Сегодня, 23 апреля, должна состояться встреча представителей ряда стран по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Планируется, что на мероприятии США предложат киевским властям признать Крым территорией России и исключить членство Украины в НАТО.

Однако украинский лидер Владимир Зеленский уже заявил журналистам о неприятии этого варианта. После этого и стало известно, что американский госсекретарь Марко Рубио отменил поездку в Лондон, сообщает New York Times.

Поедет ли в Лондон спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, пока неясно, подтверждено лишь участие спецпосланника по Украине и России Кита Келлога. Также на встрече будут присутствовать представители Великобритании, Франции и Украины.

Ранее Зеленский пожаловался на отсутствие новой военной помощи от США. Киев сейчас получает остатки военной помощи из пакета, одобренного Конгрессом год назад. Вопрос о новой помощи Украина не имела возможности обсудить с США, никаких договоренностей нет, заявил Владимир Зеленский.

До этого Ранее госсекретарь Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты после трех лет поддержки Украины на "миллиарды долларов" достигли точки, когда нужно сфокусироваться на других задачах.