Полностью российский SJ100 совершил успешный первый полет

Пассажирский самолет SJ-100 ("Суперджет"), созданный полностью из российских комплектующих, совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом в среду, 23 апреля, рассказали в корпорации "Ростех".

В компании подчеркнули, что третий опытный образец самолета "Суперджет" присоединился к программе летных испытаний. Это полностью импортозамещенный лайнер, разработанный ПАО "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха").

В 40-минутном полете самолет на российских двигателях ПД-8 проявил хорошую управляемость и устойчивость в воздухе, при этом была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем.

Поздравление создателям лайнера передал первый вице-премьер России Денис Мантуров. Он рассказал, что впереди у полностью российского SJ-100 — еще примерно 130 сертификационных полетов, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия якобы обратилась к Соединенным Штатам с запросом на приобретение самолетов производства американской корпорации Boeing после того, как удастся заключить перемирие в конфликте на Украине. Сделать это, по словам источников, хотят на российские активы, замороженные Западом из-за санкций.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что необходимо продолжать развивать отечественную авиацию. При этом президент отмечал, что "у нас сейчас есть острые вопросы, которые занимают все общественное сознание", имея в виду спецоперацию, а также крупные проекты — "мы должны развивать судостроение, авиацию".